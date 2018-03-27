"Не простоял и двух дней": памятник знаменитому певцу изувечили вандалы [ Редактировать ]
Первый в мире памятник музыканту Дэвиду Боуи пострадал от вандалов менее чем через 48 часов после открытия. Об этом сообщает BBC.
Бронзовый монумент установлен в британском городе Эйлсбери, где в 1970-х годах Боуи представил образ Зигги Стардаста.
Неизвестные злоумышленники частично испортили краской саму скульптуру, а также оставили надписи рядом с ней. На одной из них говорилось о том, что лучше бы покормили бездомных. Действия вандалов назвали "ужасными" и "бессмысленными".
Рядом находится веб-камера, работающая круглосуточно, поэтому правонарушителей надеются установить по видеозаписи.
Ранее сообщалось, в британском городе Эйлсбери установили первый памятник легендарному певцу и музыканту Дэвиду Боуи.
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