Министр Кабинета Министров Александр Саенко 26 марта в Лондоне на встрече с представителями правительств стран-доноров Украины призвал расширить поддержку реформ в стране.

Об этом сообщается на сайте Европейского банка реконструкции и развития, который совместно с Евросоюзом уже полтора года финансирует работу специальных групп поддержки реформ.

"Мы достигли значительного прогресса, и теперь пришло время закрепить наши достижения. На следующем этапе мы хотим сосредоточить наши усилия на таких приоритетах как приватизация, эффективное управление государственными предприятиями, реформа государственного управления и улучшение делового климата. Мы также хотим расширить сферу охватывания программы поддержки, введя группы поддержки реформ в другие министерства и ведомства. Эти команды не только важны для внедрения реформ, они являются потенциальной основой для современной, профессиональной и эффективной государственной службы в Украине", - отметил Саенко.

Министр поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку, которая "свидетельствует о доверии и признании нашего прогресса во внедрении реформ".

Группы поддержки реформ в Украине начали работу в 2016 году. Первоначально они работали в Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве инфраструктуры и Министерстве аграрной политики и продовольствия. После успешного завершения экспериментального этапа были созданы дополнительные группы в Министерстве экологии и природных ресурсов, Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и государственном дорожном агентстве.

Донорами поддержки реформ в Украине являются Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Польша, Великобритания, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония и ЕС (крупнейший донор).

Напомним, ранее Гройсман прокомментировал ситуацию о разрыве экономических отношений с Россией.