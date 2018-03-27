За трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в Станице Луганской

"Обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению. Цинично нарушая "режим всеобъемлющего перемирия», боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на Донецком направлении.", - говорится на официальной странице в Facebook пресс-центра штаба АТО.

Только за минувшие трое суток, боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов.

В полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств. Об указанном Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Со своей стороны, подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации России.

Напомним, ветеран АТО взорвал себя после ссоры с женой.