Підпільний розпродаж військової техніки викрили поліцейські на Житомирщині. За два тижні обшуків правоохорнці вилучили майже дві сотні об'єктів, підготовлених до реалізації.

В інтернеті на деяких ресурсах вже були розміщені відповідні оголошення. Пропонували військові броньовані машини - БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, броньовані кузови для транспортування людей та тягачі. Також вилучили запчастини, акумулятори та шини. Документи на техніку також знайшли - їх наразі перевіряють. Крім того, слідчі з'ясовують, чи перебувала ця техніка на обліку в різних військових частинах.