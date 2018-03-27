Військову техніку розпродували в інтернеті [ Редактировать ]
Підпільний розпродаж військової техніки викрили поліцейські на Житомирщині. За два тижні обшуків правоохорнці вилучили майже дві сотні об'єктів, підготовлених до реалізації.
В інтернеті на деяких ресурсах вже були розміщені відповідні оголошення. Пропонували військові броньовані машини - БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, броньовані кузови для транспортування людей та тягачі. Також вилучили запчастини, акумулятори та шини. Документи на техніку також знайшли - їх наразі перевіряють. Крім того, слідчі з'ясовують, чи перебувала ця техніка на обліку в різних військових частинах.
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