Війна на Донбасі: бойовики атакували позиції збройних сил в районі Павлополя [ Редактировать ]
До подій на сході України. Минулої доби бойовики майже півсотні разів обстріляли позиції українських військових. У 10 випадках армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. Втрат в нашому війську немає.
На Донецькому напрямку російські найманці застосували весь спектр стрілецької зброї та гранатомети. Атакували позиції збройних сил в районі Водяного, Павлополя, Мар'їнки та Пісків. З мінометів вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Авдіївки. Активізувалися окупанти й на Луганському напрямку - тричі ворог обстріляв Луганське і два рази бив по наших укріпленнях в районі Троїцького.
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