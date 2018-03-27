У Криму погіршилася ситуація з культурною спадщиною - ЮНЕСКО [ Редактировать ]
Ситуація з культурною спадщиною погіршується в анексованому Криму - заявляють у ЮНЕСКО. Організація опублікувала доповідь, у якій зокрема йдеться про грубі порушення з боку окупаційної влади щодо історичних пам'яток на півострові.
Найбільше занепокоєння викликають реставраційні роботи у Ханському палаці Бахчисарая. Об'єкт, який раніше внесли у попередній список ЮНЕСКО, може взагалі втратити автентичність, наголошується у документі. Водночас, усупереч усім нормам міжнародного права, на території українського півострова проводять археологічні розкопки, а цінні артефакти вивозять.
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