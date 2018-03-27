Вирок у справі українського журналіста Романа Сущенка оголосять не раніше травня - припускає його адвокат Марк Фейгін. Сьогодні, Московський міський суд розпочав попередні слухання.

Затримали українця у жовтні 2016 року у Москві, куди він приїхав у особистих справах. Росія звинуватила Сущенка в шпигунстві. Офіційний Київ усі звинувачення відкидає і називає їх російською провокацією. Сущенкові загрожує 20 років тюрми. Своєї провини українець не визнає.