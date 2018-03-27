Бельгійці ховали прибутки від податків у Люксембургу [ Редактировать ]
Бельгійці сховали від оподаткування майже 50 мільярдів євро у сусідньому Люксембурзі. Такі дані оприлюднила місцева газета Le Soir. Розслідування тривало кілька місяців. Хто саме вдався до махінацій - розкаже Олена Абрамович.
Тому, що багатії Бельгії ховають прибутки в Люксембурзі, журналісти не сумнівалися.
Здивувалися лише, коли в комерційному реєстрі запит за словом "бельгійський" дав аж 78 тисяч результатів. Із сотні найзаможніших людей Бельгії - 60 мають хоча б одне підприємство, зареєстроване в Люксембурзі. І найчастіше воно - фіктивне. Адже дві третіх з таких фірм не мають жодних офісів - лише поштову скриньку.
"У списку власників таких організацій - ключові бельгійські акціонери найбільшого у світі виробника пива Ab Inbev, колишній бельгійський прем'єр-міністр Ів Летерм, фламандський текстильний магнат Філіпп Влерік, бізнесвумен Мішель Сьон, яку нещодавно обрали в Бельгії менеджером року".
Політики, спортсмени, митці - так окреслює газета перелік тих, хто вирішив обійти бельгійські закони. Аби пролити світло, видання обіцяє публікувати нові деталі розслідування протягом п'яти днів. Влада країни ще не відреагувала. Проте проблема не нова. Кілька тижнів тому Єврокомісія розкритикувала Бельгію та Люксембург за податкову політику. У цьому ж списку - Кіпр, Мальта, Нідерланди, Угорщина та Ірландія. Наразі Брюссель працює над рішенням, яке має змусити компанії платити податки в тій країні, де вони працюють фізично, а не там, де зареєстрований офіс.
З Брюсселя, Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Новини, Європейське бюро телеканалу Інтер.
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