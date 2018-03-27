Черкаси без ліфтів: у місті можуть зупинити понад 200 підйомників [ Редактировать ]
Черкаси на порозі ліфтового колапсу. Цього року у місті може майже одночасно зупинитися понад 200 підйомників у житлових будинках - у них збігає строк експлуатації і настає час капітального ремонту. Через це у лютому вже відключили вісім підіймачів, але лагодити їх чомусь ніхто не поспішає…
Ось так пані Галина кожного дня долає відстань сходами с першого поверху на десятий і назад. А все через непрацюючий ліфт. Каже, раніше раділи, що живе на десятому поверсі - гарна панорама з вікна. Та від тієї радості не залишилось і сліду.
"В мене внучка, я вожу її на танці, співи, в басейн, школу забрати - відвести буває по чотири п'ять раз".
Наприкінці січня комунальники повідомили жильців цього будинку, що ліфт тимчасово відключать - у нього вийшов гарантований строк експлуатації. Люди сподівалися, що підйомник запустять через тиждень - другий, та за півтора місяці його так ніхто і не полагодив. Пані Галина вже обірвала телефони у комунальній службі утримання будинків, але на всі запитання у них тільки одна відповідь.
"Немає фінансів …так і говорять …тільки виділяться гроші так і заробить …", - розповідає Галина Пасічніченко ,жителька Черкас.
Потерпають від відключених підйомників жильці ще сімох висоток. Причина та ж сама. У комунальному підприємстві "Черкасиліфт" пояснюють, команду на відключення дала придніпровська служба утримання будинків. Але приводу для цього не було, каже директор. Запевняє, навіть після закінчення строку експлуатації всі вісім ліфтів були у задовільному стані і могли працювати.
"Мы заранее их проверили, даже как-то своего рода сделали капитальный ремонт, только мы не говорим, что капитальный ремонт …но их сделали …пока вот это время, пока будет подготовка вся …чтоб они работали безопасно", - розповідає Петро Сорокалєт , Директор КП "Черкасиліфт".
Зазвичай, капітальний ремонт ліфту займає до двох-трьох тижнів, та через брак фінансування відключені підйомники і досі ніхто не лагодив. У Службі утримання будинків пояснюють це тим, що черкаські депутати вчасно не прийняли бюджет тому і ремонт затягнувся. А от слова директора "Ччеркасиліфт" комунальники називають відвертим популізмом.
"Тільки я особисто несу відповідальність за всі ліфти КП придніпровської СУБ а він, як керівник підрядної організації, виконує ремонти і обслуговування наших ліфтів", - розповідає Сергій Гришин, Головний інженер Придніпровської Служби Уутримання Будинків.
У СУБ повідомили, гроші на ремонт місто вже виділило і відключені ліфти мають запустити вже протягом трьох тижнів. Але цього року у Черкасах майже одночасно ще у понад 200 підйомників збігає строк експлуатації, і їх однозначно будуть вимикати.
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