Политический скандал вспыхнул в Чехии после того, как президент Милош Земан дал распоряжение Службе информационной безопасности провести расследование, относительно того, мог ли в стране разрабатываться газ Новичок, которым был отравлен в Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает издание Novinky.

Депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова заявила, что в данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента, однако она сомневается, что против него будет открыто дело.

"Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии", - заявила Немцова.

Депутат и глава движения в парламенте STAN Петр Газдик также присоединился к обвинениям против Земана в Госсовете.

"Если компетентный министр говорит, что нервно-паралитическое вещество не происходит из нашей страны, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра, это уже на грани государственной измены", - заявил политик.

По словам председателя движения STAN Яна Фарского, его политическая сила обсудит возможность конституционной жалобы на Земана.

"Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого мы являемся. Дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан присоединился к этой дезинформационной кампании", - заявил Фарский.

Напомним, Великобритания готовит новые меры против России.