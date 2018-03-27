В пятницу, 30 марта рядом с Землей пролетит астероид 2018FB, размеры которого схожи с масштабами футбольного поля, сообщает "Сегодня".

Ученые утверждают, что, не смотря на свой огромный размер и реальную опасность, данный космический "обломок" не причинит нашей планете бед. Сами земляне могут наблюдать пролет астероида лишь в телескопы.

Однако даже такое дальнее "соседство", говорят специалисты, может отрицательно влиять на самочувствие людей, поэтому в последние дни марта лучше не перегружать себя работой и не строить на эти дни грандиозных планов.

Ранееpodrobnosti.ua сообщали, когда китайский "небесный дворец" упадет на Землю.