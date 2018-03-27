Капсула времени: в заброшенном гараже нашли раритетное авто [ Редактировать ]
Работники автомобильной мастерской European Auto Solutions из Уолтема (штат Массачусетс, США) нашли в заброшенном гараже недалеко от Хартфорда классический Мерседес 190 SL 1962 года выпуска. Об этом сообщает сайт АвтоЦентр.
Транспортное средство простояло без движения последние 44 года. За все это время в его подкапотном пространстве успели поселиться опоссумы. Последние обосновались под капотом, погрызли некоторые провода и упорно не хотели покидать свой дом.
Найденное спортивное авто - это модель с заводским индексом W121 в родстерном кузове и некогда ярко-красным окрасом кузова English Red. Судя по наклейке на ветровом стекле, последний раз машина проходила техническое обслуживание в 1974 г. в штате Флорида. Найденный Mercedes-Benz 190 SL доставили в автомобильную мастерскую, отмыли и уже отправили новому владельцу.
Как ранее сообщалось, в штаб-квартире Volkswagen прошли обыски.
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