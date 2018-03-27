Работники автомобильной мастерской European Auto Solutions из Уолтема (штат Массачусетс, США) нашли в заброшенном гараже недалеко от Хартфорда классический Мерседес 190 SL 1962 года выпуска. Об этом сообщает сайт АвтоЦентр.

Транспортное средство простояло без движения последние 44 года. За все это время в его подкапотном пространстве успели поселиться опоссумы. Последние обосновались под капотом, погрызли некоторые провода и упорно не хотели покидать свой дом.

Найденное спортивное авто - это модель с заводским индексом W121 в родстерном кузове и некогда ярко-красным окрасом кузова English Red. Судя по наклейке на ветровом стекле, последний раз машина проходила техническое обслуживание в 1974 г. в штате Флорида. Найденный Mercedes-Benz 190 SL доставили в автомобильную мастерскую, отмыли и уже отправили новому владельцу.

Как ранее сообщалось, в штаб-квартире Volkswagen прошли обыски.