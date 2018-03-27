Обстрелы на Донбассе не утихают. Сегодня боевики нарушали перемирие на всех направлениях. С начала суток - 13 провокаций. Из минометов били по Новолуганскому, из гранатометов - по Лебединскому и Гранитному.

Неспокойно и на позициях возле оккупированного Донецка. Там побывала наш военкор Ирина Баглай.

На позициях под Донецком оттепель. Снег сошел и активизировались копатели боевиков.

"Копають практически кожен день, врываются укрепляются", - рассказывает Анатолий, боец ВСУ.

"Мішечки підготовили. Положили.Це якраз огнева точка їхня".

Днем тихо, а ночи последние несколько суток здесь стали горячими.

"Они в основном ночные. У нас ночью работают орудиями", -говорит Роман, военнослужащий Вооруженных Сил Украины

Наращивать огонь российские наемники начали как по команде после выборов в России. В районе Песок впервые за долгое время вспомнили как это, когда работает танк.

"Обстрелы есть. Нету тенденции.Ннаращивания навыка, а просто испытание своей техники застоялась наверное", - рассказывает Роман, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Отстрелялся и ушел в укрытие. Боевики по-прежнему держат гусеничную технику и минометы за терриконом. По ночам на горизонте видны только вспышки. Артиллерию же выгоняют из самого города, оккупированного Донецка

"САУаушки они из глубины работают практически, если брать где начинаются дачи и гражданский сектор где-то из глубины. Они работают, двигались, смещались, стреляли даже на отходе", - поясняет Роман, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Сошедший снег открыл следы последнего мощного обстрела из реактивной артиллерии. Максим вспоминает это произошло 2 месяца назад.

"Было переключено на фугасы по нам стреляли, примерно полкоробки градов по нам разрядили. Это всегда неожиданно. Обычно будят с утра вот лучше давайте уходить отсюда. Идемте – идемте", - рассказывает Максим, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

"Это минометы работали".

Андрей тогда тоже был на посту, еще только светало. Подметил интересную деталь.

"Сначала их беспилотник летал, а потом они сделали прострел за все время. Это они 3 раза так стреляли четко, как будто дали знать уйдите потом начали работать грады", - говорит Андрей, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Не успеваем мы снова выйти на позицию как слышны новые разрывы.

"Это что- это нам прийдется зайти в укрытие. Пошли - из чего стреляют - это предположительно миномет".

В руинах разбитых до фундамента песков находим свежий прилет - это 120 мм мина. По направлению ее попадания четко видно откуда стреляли. За моей спиной такой близкий и одновременно далекий Донецк