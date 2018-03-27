В Винницкой области мужчина жестоко расправился с пенсионеркой [ Редактировать ]
Работники полиции обнаружили 72-летнюю пенсионерку с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Национальная полиция Винницкой области.
Как выяснилось, к ее убийству причастен 60-летний владелец дома, с которым потерпевшая распивала накануне спиртные напитки. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке, следователем решается вопрос об объявлении ему подозрения.
В отделение полиции Калининского района поступило сообщение, что в одном из частных домов в селе Лесовая Лысиевка находится тело женщины без признаков жизни. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на теле пострадавшей есть колотые и резаные раны конечностей, а также синяки и ссадины.
В ходе допроса хозяина дома выяснилось, что вечером с погибшей они распивали спиртные напитки у мужчины дома. Поле чего он пошел спать, а проснувшись утром, обнаружил пострадавшую. Что было ночью он не помнит. Проведя осмотр места преступления, сотрудники полиции обнаружили следы борьбы и кровь. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла от травматического шока от полученных травм.
Злоумышленник задержан, ему инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, что карается тюремным заключением на срок до 15 лет.
Как ранее сообщалось, пьяный муж расстрелял жену и любовника.
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