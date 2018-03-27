От налогов в Люксембург: как бельгийцы уклонятся от налогов [ Редактировать ]
Бельгийцы спрятали от налогообложения почти 50 миллиардов евро в соседнем Люксембурге. Такие данные обнародовала местная пресса. Расследование длилось несколько месяцев - кто именно прибегал к махинациям - расскажет Елена Абрамович.
В том, что богачи Бельгии прячут прибыль в Люксембурге, журналисты не сомневались.
Но удивились, когда в коммерческом реестре Люксембурга запрос по слову "бельгийский" выдал аж 78 тысяч результатов. Оказалось - из сотни самых богатых людей Бельгии - 60 имеют хотя бы одно предприятие, зарегистрированное в Люксембурге. И чаще всего оно фиктивное, без каких-либо офисов. Только почтовый ящик.
"В списке владельцев таких компаний ключевые бельгийские акционеры крупнейшего в мире производителя пива "Ab Inbev", бывший бельгийский премьер-министр Ив Летерм, фламандский текстильный магнат Филипп Влерик, бизнесвумен Мишель Сьон, которую недавно избрали в Бельгии менеджером года".
Политики, спортсмены, деятели искусства - таков перечень тех, кто решил обойти бельгийские законы. Чтобы пролить на них свет, издание обещает публиковать новые детали расследования в течение пяти дней. Власти страны пока не отреагировали. Однако проблема не нова.
Несколько недель назад Еврокомиссия раскритиковала Бельгию и Люксембург за налоговую политику. Под критику попали так же Кипр, Мальта, Нидерланды, Венгрия и Ирландия. Брюссель взялся за проблему серьезно. Работает над решением, которое должно заставить компании платить налоги в той стране, где они реально работают, а не там, где зарегистрирован офис.
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