Трудовой коллектив Криворожского меткомбината - крупнейшего в Украине - готовится к забастовке. Больше 12 тысяч сотрудников заявляют о мизерной заработной плате и ужасных условиях труда. Каждый третий рабочий получил травму на производстве. Когда металлурги готовы остановить производство, расскажут наши корреспонденты.

Одно из крупнейших металлургических предприятий Кривого Рога – "АрселорМиттал". Люди, которые годами зарабатывали для предприятия статус промышленного гиганта, готовы остановить производство.

"Если ничего не делать оно само не сдвинется с места. Естественно что-то нужно делать".

Рабочие говорят - каждый день, выходя на смену - подвергаются опасности. Только в этом году на заводе произошло 2 несчастных случая. В марте во время проведения ремонтных работ на бригаду рухнула кровля. Погиб рабочий, четверым удалось спастись. Люди возмущаются - техника безопасности соблюдается лишь на бумаге.

"К примеру, на машинах стоят приборы безопасности, они практически всегда выходят из строя. Ты выходишь на смену они работаю, начинаешь работать они ломаются. Ремонтной базы нету, специалисты, которые должны следить чтобы они работали их нету", - рассказывает Михаил Толмаченко, сотрудник цеха подвижного состава ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Есть у трудового коллектива и еще одно требование - повысить заработную плату. Персонал сокращают чуть ли не каждый год. И некоторым специалистам приходится работать за двоих. Но зарплата при этом - больше не становится.

"На то время говорилось - 56 тысяч сотрудников это много. Сократили, говорили что зарплату будем распределять между теми кто остался. И что? Пришел, тогда была зарплата 300 долларов, это было больше 10 лет назад, и сейчас 300 долларов. Как не крути. Обман есть обман", - говорит Александр Недель, машинист ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

На этом металлургическом предприятии - сотрудники получают почти в два раза меньше чем, на других, менее крупных. Только за год - в профсоюзе - получили более 12 тысяч жалоб на низкую оплату труда.

"Ууровень з\п ниже, чем на других предприятиях в отрасли. Например, у сталевара начислена з\п без учетов налогов 14 тысяч грн. На "Запорожстале" у такого же сталевара более 30 тысяч грн.", - рассказывает Наталия Маринюк, глава профсоюза трудового коллектива ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

В профсоюзе говорят - просьбы о повышении зарплаты сотрудникам руководство не слышит. Поэтому и приходится переходить к таким радикальным мерам, как забастовка. Поддержать рабочих сегодня приехал народный депутат Сергей Каплин.

"Моя принципова позиція - виходити усім громадянам, які тут працюють на страйк. Зупиняти виробництво. І виходити жорсткі умови, або вони погоджуються на контрак і платять людям гідну зарплату, бережуть їх життя, або ми їх вигонюємо, проводимо іншу приватизацію або націоналізуємо підприємство. Це підприємство визнане з точки зору виконання своїх планів корпорації - одним з найкращих. Чому, бо вони платаять найменшу заробітню платню. І за рахунок низької оплати праці, і умов праці цих людей вони утримують відповідні преференції. ", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии Украины".

Уже в понедельник Сергей Каплин, как и.о. парламентского комитета по вопросам социальной политики, намерен собрать совещание. Чтобы повлиять на ситуацию на "АрселорМиттал" Ольга Иванченко.