Под стражей. Земельный суд Германии продлил арест Карлесу Пучдемону. Бывший глава Каталонии останется в тюрьме, пока не будет принято решение о его возможной экстрадиции в Испанию. Подробней - Татьяна Логунова.

Неожиданным - решение суда не стало. Хотя до начала заседания ходили слухи - Пучдемон может сделать ход конем и попросить у Германии политического убежища. Но этого не произошло.

"Он был спокоен и сдержан. И сообщил, что возражает против возможной экстрадиции. Суд решил продлить срок содержания Карлеса Пучдемона под стражей. Сейчас мы находимся на начальном этапе процедуры экстрадиции.", - говорит Георг Гюнтге, старший прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн.

Выдавать Пучдемона Испании или нет - будет решать суд земли Шлезвиг-Гольштейн и только он - подчеркивает официальный Берлин. Политики поспешили умыть руки - дескать, они вмешиваться не будут.

"Пучдемон был задержан на основании европейского ордера на арест. Его дело находится в руках прокуратуры и суда земли Шлезвинг-Гольштейн. Мы должны дождаться решения и я прошу вас уважать мое право пока не комментировать это дело", - говорит Катарина Барли, министр юстиции Германии

Нежелание комментировать - очень понятно. Задержанный Пучдемон - для немецкого правительства - настоящая головная боль. Не выдашь - поссоришься с официальным Мадридом, выдашь - настроишь против себя сторонников Пучдемона, которые выходят на акции протеста уже и в Германии.

"Я надеюсь, что его не выдадут Испании. Иначе - он завершит свою борьбу и проведет всю жизнь в тюрьме. Это неприемлемо", - рассказывает Нойес Оливерес, участник акции протеста.

Интересно и то, почему Пучдемона не задержали Финляндия и Дания, на территории которых он находился до приезда в Германию. Финны объяснили - ордер получили, но не знали, где в этом момент находится его фигурант. Ну а власти Дании - вообще отказались отвечать на этот вопрос.