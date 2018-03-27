Как готовятся к Пасхе в Сальвадоре? Можно ли найти мумию в пустом саркофаге? И в какой тональности нужно здороваться, чтобы повлиять на собеседника? Об этом и не только - в нашем обзоре.

Самый большой в мире лайнер вышел в испанскую Малагу - оттуда он отправится в свой первый круиз по Средиземному морю. На борту "Симфонии морей" - так называется судно - одновременно могут разместиться восемь тысяч человек, среди них более двух тысяч персонала. На лайнере - 18 палуб. На них есть аквапарк, СПА-центр, ледовый каток, театр и рестораны с барменами-роботами. Длина судна - 362 метра - это всего на 20 метров меньше, чем нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

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Ошибочка вышла. Египетский саркофаг, который сиднейские ученые считали пустым, содержит останки мумии. Им - две с половиной тысячи лет. Саму мумию археологи раскопали полтора столетия назад. Ошибку обнаружили случайно несколько месяцев назад, когда исследователи открыли крышку гроба. Согласно иероглифам на саркофаге, в нем была похоронена древнеегипетская жрица. Теперь ученые смогут выяснить особенности ее образа жизни.

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По улицам Сальвадора гуляли черти и хлестали прохожих плетьми. Так каждый год в стране готовятся к Пасхе - люди должны избавиться от грехов, испытав страдания. Действо - символическое. В конце шоу - на улице появляется актер, переодетый в Иисуса, с колоколом в руках. Он дарует верующим прощение

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Курьез на свадьбе в британском замке Пекфортон. По сценарию церемонии - с обручальными кольцами к жениху и невесте должна была подлететь сова. Но вместо этого птица набросилась на одного из гостей, сидевшего в первом ряду. Тот от неожиданности не удержался на стуле и рухнул на пол. Присутствующие разразились смехом.

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Первое впечатление - самое важное. Так считают французы. Они разработали программу, которая учит людей здороваться на определенной тональности. Все зависит от того, какое именно впечатление человек хочет произвести. Например, доминировать в диалоге или общаться на равных. Программу создавали на основе реакций на разные приветствия сорока волонтеров. Пока приложение доступно только на английском, однако разработчики планируют выпустить его и на других языках.