Встреча Трампа и Кин Чем Ына: в Пентагоне рассказали о подготовке [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Подготовка к встрече президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына идет строго по плану. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Это методический процесс, в котором участвуют и наши союзники - Япония и Республика Корея", - отметил он, добавив, что занимаются этим сотрудники Госдепартамента, поскольку речь идет о "дипломатических усилиях". Высказывания Мэттиса распространил пресс-пул Пентагона.
По словам Мэттиса, подготовку к встрече не нарушило даже решение президента Дональда Трампа отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, о чем было объявлено 13 марта.
"Там есть сейчас исполняющий обязанности госсекретаря, и сотрудники, засучив рукава, разрабатывают повестку [встречи]", - сказал глава минобороны.
Он также подчеркнул, что в "консультациях" по поводу вопросов, которые бы США хотели обсудить на переговорах с лидером КНДР, участвуют и другие страны.
Напомним, Ким Чен Ын впервые покинул КНДР.
по теме
Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи
А вот другой кризис, северокорейский, может закончиться уже этой весной. Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном! И если встреча произойдет, это будет по-настоящему историческое достижение для северокорейской дипломатии.
Трамп готовит масштабные кадровые чистки в Белом доме
Если раньше прийти на работу в Белый дом считалось верхом карьеры - то теперь на освободившиеся кресла и хороших сотрудников найти не так-то просто. Многие просто не хотят оказаться в условиях, когда и их может смести очередная кадровая чистка. Сколько сотрудников планируют уволить и по каким критериям будут выбирать кандидатов на увольнение?
Трамп согласился выслать десятки российских дипломатов - СМИ
В субботу, 24 марта ,президент Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании.
Дело Скрипаля: Трампу рекомендуют выслать дипломатов России
Совет по нацбезопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов.
$620 миллионов для Украины: Трамп подписал закон
Дональд Трамп подписал закон, согласно которому выделяется 200 миллионов долларов для оказания военно-технической помощи Украине, оставшиеся 420,7 миллиона - помощь по линии Госдепа.