В "консультациях" по поводу вопросов для обсуждения участвуют и другие страны. Источник: EPA / UPG

Подготовка к встрече президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына идет строго по плану. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Это методический процесс, в котором участвуют и наши союзники - Япония и Республика Корея", - отметил он, добавив, что занимаются этим сотрудники Госдепартамента, поскольку речь идет о "дипломатических усилиях". Высказывания Мэттиса распространил пресс-пул Пентагона.

По словам Мэттиса, подготовку к встрече не нарушило даже решение президента Дональда Трампа отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, о чем было объявлено 13 марта.

"Там есть сейчас исполняющий обязанности госсекретаря, и сотрудники, засучив рукава, разрабатывают повестку [встречи]", - сказал глава минобороны.

Он также подчеркнул, что в "консультациях" по поводу вопросов, которые бы США хотели обсудить на переговорах с лидером КНДР, участвуют и другие страны.

Напомним, Ким Чен Ын впервые покинул КНДР.