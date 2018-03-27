В Киево-Печерской лавре состоялось освящение уникальной иконы "Собор новомучеников украинской земли", а также более ста икон священномученика Владимира (Богоявленского).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, с иконами, освященными на мощах митрополита Владимира в Дальних пещерах, верующие пройдут Дорогой Скорби в ночь на Страстную Пятницу в Иерусалиме.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) совершил освящение икон и отметил особую миссию нынешнего Крестного хода в Иерусалиме. "Иерусалим особый в Страстную седмицу. Церковь переживает последние дни земной жизни Христа Спасителя. Для каждого верующего человека особым счастьем является побывать в Иерусалиме именно в эти дни. И среди верующих со всех уголков земли, в этом году будут украинские прихожане, чьи храмы захвачены. Они будут молиться, чтобы Господь даровал нашей земле мир", - сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ рассказал об иконе "Собор новомучеников украинской земли", которая возглавит нынешнюю миссию "Дорогой Господа в молитве за Украину".

В центре изображен первый погибший в богоборческие времена митрополит - священномученик Владимир (Богоявленский), столетие мученической кончины которого Православная Церковь вспоминает в этом году. Вокруг митрополита Владимира изображены святые мученики из разных регионов Украины. Посередине – Богородица "Оранта". На втором плане – разрушенные церкви, среди которых – символ христианства на Руси – Десятинный храм.

"Эта икона написана народными иконописцами, которые изобразили новомучеников и исповедников Украинской Православной Церкви, представляющих разные регионы Украины. Жизнью и своей смертью они засвидетельствовали любовь к Богу и принадлежность православной вере. Икона была написана по инициативе верующих для поездки в Иерусалим, чтобы на Страстной седмице в Великую Пятницу принять участие в Крестном ходе", - рассказал владыка Антоний.

"В центре этой иконы – митрополит Владимир, который первый из епископов пострадал, когда к власти пришли большевики. И именно митрополит Владимир поведет Крестным ходом всех новомучеников и исповедников, которые изображены на этой иконе, чтобы вместе с нами, кто живет сегодня, еще раз засвидетельствовать правду Божию. Еще раз засвидетельствовать, что наш украинский народ предан заветам и выбору святого князя Владимира. Надеемся, что наши молитвы будут услышаны Богом, который распял наши недостатки, дал нам надежду жить с ним в Царстве Небесном вечно", - сказал владыка Антоний.

В этом году в Крестном ходе в Иерусалиме примут участие прихожане тех храмов УПЦ, которые были захвачены в последние годы. С особым волнением готовятся молиться о том, чтобы Господь вернул их общинам отнятые храмы Надежда Орийчук из села Бадивка и Мария Фурманец из села Птичья Ровенской области.

"Уже четвертый год, как наш храм закрыт, четвертую Пасху мы встречаем без нашей церкви. Но нас всегда покрывает Матерь Божия, и мы едем в Иерусалим, чтобы помолиться там за мир, за единство, за любовь и за нашу Украину", - рассказала Мария Фурманец.

Ожидается, в Крестном ходе в Иерусалиме примут участие более 500 верующих УПЦ. Крестный ход начнется в Гефсимании, войдет в Львиные ворота Старого города и пройдет Дорогой Скорби (Via Dolorosa) с молитвой о мире в Украине.

Паломники пройдут последним путем Господа Иисуса Христа с иконами и молитвами о том, чтобы Господь даровал мир, спокойствие и взаимопонимание на украинской земле.

Как сообщалось, в прошлом году православные верующие из Украины прошли Дорогой скорби в Иерусалиме со списками 100 известных в Украине чудотворных икон Пресвятой Богородицы.

Миссию "Дорогой Господа в молитве за Украину" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия реализует Центр информации УПЦ.