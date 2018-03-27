Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует дать показания в качестве свидетеля перед Конгрессом США. Об этом сообщает Reuters.

В издании рассказали, что американские законодатели требуют от главы Facebook объяснений по поводу того, как персональные данные 50 миллионов пользователей оказались в руках компании "Cambridge Analytica", которая работала над избирательной кампанией президента США Дональда Трампа.

В Facebook подтвердили, что компания получила приглашение в Конгресс. В комитете по энергетике и торговле Палаты представителей сообщили, что продолжают работать с Facebook касательно выбора дня и времени, когда Цукерберг сможет дать показания.

Напомним, ранее Цукерберг отреагировал на утечку данных.