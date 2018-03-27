Скандал с Facebook: Цукерберг даст показания в Конгрессе [ Редактировать ]
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует дать показания в качестве свидетеля перед Конгрессом США. Об этом сообщает Reuters.
В издании рассказали, что американские законодатели требуют от главы Facebook объяснений по поводу того, как персональные данные 50 миллионов пользователей оказались в руках компании "Cambridge Analytica", которая работала над избирательной кампанией президента США Дональда Трампа.
В Facebook подтвердили, что компания получила приглашение в Конгресс. В комитете по энергетике и торговле Палаты представителей сообщили, что продолжают работать с Facebook касательно выбора дня и времени, когда Цукерберг сможет дать показания.
по теме
Российские дипломаты массово покидаю Вашингтон
Больше с каждым днем. НАТО высылает семерых российских сотрудников при альянсе. Аккредитация еще троих не будет принята. Скандал с выдворением только набирает обороты.
В ЕС обеспокоены масштабами утечки данных из Facebook
Скандал разразился, когда выяснилось, что одна из британских аналитических компаний злоупотребляла личными данными пользователей соцсети - в политических интересах.
Трамп готовит масштабные кадровые чистки в Белом доме
Если раньше прийти на работу в Белый дом считалось верхом карьеры - то теперь на освободившиеся кресла и хороших сотрудников найти не так-то просто. Многие просто не хотят оказаться в условиях, когда и их может смести очередная кадровая чистка. Сколько сотрудников планируют уволить и по каким критериям будут выбирать кандидатов на увольнение?
Трамп согласился выслать десятки российских дипломатов - СМИ
В субботу, 24 марта ,президент Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании.
США и страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов - СМИ
Соединенные Штаты и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.