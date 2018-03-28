Сотрудницы бразильских спортивных СМИ запустили новый флешмоб, призывающий бороться с сексизмом. Об этом пишет ВВС.

Журналистки рассказали о сексуальных домогательствах, которые им приходится переносить в ходе своей работы. В рамках акции #DeixaElaTrabalhar ("Пусть она делает свою работу") женщины поделились кадрами со спортивных мероприятий, во время которых незнакомцы заходили в кадр, а затем целовали, трогали и обзывали их в прямом эфире.

Ранее мы писали о том, что также популярного актера Эда Вествика обвинили в изнасиловании.