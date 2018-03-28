Полсотни журналисток рассказали о сексуальных домогательствах [ Редактировать ]
Сотрудницы бразильских спортивных СМИ запустили новый флешмоб, призывающий бороться с сексизмом. Об этом пишет ВВС.
Журналистки рассказали о сексуальных домогательствах, которые им приходится переносить в ходе своей работы. В рамках акции #DeixaElaTrabalhar ("Пусть она делает свою работу") женщины поделились кадрами со спортивных мероприятий, во время которых незнакомцы заходили в кадр, а затем целовали, трогали и обзывали их в прямом эфире.
#deixaelatrabalhar pic.twitter.com/jlw0pQz9a2— #Deixaelatrabalhar (@deixaelatrab) 25 марта 2018 г.
Ранее мы писали о том, что также популярного актера Эда Вествика обвинили в изнасиловании.
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