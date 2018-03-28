Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin) продолжает быстро снижаться.



Теперь 1 биткоин стоит $7 934,410. Капитализация криптовалюты - $134 953 836 975.



Вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты:



Ethereum $457,350

Ripple $0,57907

Bitcoin Cash $908,020



Ранее podrobnosti.ua сообщали о падении мировых цен на нефть.