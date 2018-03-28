Биткоин: курс криптовалюты продолжает падать [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin) продолжает быстро снижаться.
Теперь 1 биткоин стоит $7 934,410. Капитализация криптовалюты - $134 953 836 975.
Вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты:
Ethereum $457,350
Ripple $0,57907
Bitcoin Cash $908,020
Ранее podrobnosti.ua сообщали о падении мировых цен на нефть.
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