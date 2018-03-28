В Канаде мужчина расстрелял полицейского [ Редактировать ]
В Калгари (Канада) неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции, после чего забаррикадировался в гараже. Об этом сообщил телеканал CBC.
Издание сообщает, что полиция оцепила место происшествия, где проходит операция. Раненый сотрудник доставлен в больницу с множественными огнестрельными ранениями, медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.
Также в сообщении отмечено, что полиция прибыла на вызов после того, как вооруженный мужчина попытался силой забрать ключи от автомашины у одного из жильцов частного дома в этом районе. Получив отпор, он убежал, а затем открыл стрельбу по прибывшим полицейским.
Ранее мы писали о том, что в американском университете расстреляли людей.
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