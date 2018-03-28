Українці відпочиватимуть на 2 дня більше [ Редактировать ]
У квітні українці отримають два додаткових вихідні: 9-го та 30 числа. 9 буде другим днем Великодня, а 30 - стане вихідним, оскільки неробочий день 1 травня припадає на вівторок.
Втім, уже в суботу 5 травня цей вихідний доведеться відпрацювати.
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