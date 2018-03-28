Грабитель зарезал бабушку за 80 гривен [ Редактировать ]
В городе Рени Одесской области 22 марта мужчина убил пенсионерку ради 80 гривен и мобильного телефона.
Задумав кражу, он с помощью раскладного ножа он снял стекло окна и проник в дом. Понимая, что хозяйка жилья проснулась и увидела его, злоумышленник ножом нанес потерпевшей удары в область шеи и лица.
Когда она перестала сопротивляться, забрал из кошелька в спальне 80 гривен, банковскую карточку и мобильный телефон, сообщает пресс-службы прокуратуры Одесской области.
В это время женщина смогла выйти из дома и пыталась позвать на помощь, однако из-за значительной потери крови потеряла сознание и умерла на улице. Убийцу разоблачили и задержали правоохранители.
Ранее под Киевом мужчина зарезал жену и вскрыл себе вены.
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