Студентка продала девственность за $1,4 миллиона голливудскому актеру (фото) [ Редактировать ]
Британская студентка Джасмин продала свою девственность за 1,4 миллиона долларов одному из своих любимых голливудских артистов.
"Он выиграл мой аукцион, это было удивительно", - передает впечатления Джасмин The Sun.
Во время аукциона на девушку обрушился шквал предложений, в том числе от бизнесмена из Германии и звезды футбольной Премьер-лиги. Мюнхенский бизнесмен предложил 1,3 миллиона долларов, а футболист был скромнее - его предложение составило 739 тысяч долларов.
Со всеми тремя мужчинами Джасмин предварительно встретилась в Лондоне. По ее словам, с жителем Германии у нее даже возникла симпатия, но он был для нее слишком стар.
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