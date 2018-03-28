32 ворожих обстріли зафіксували минулої доби в зоні АТО. Втрат серед наших воїнів немає. У районі Ново-Луганського найманці гатили з потужних мінометів, поблизу Павлополя та Луганського - з гранатометів та велико-каліберних кулеметів.

Під Авдіївкою, Талаківкою і Водяним ворог атакував наші позиції вогнем з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А околиці Пісків противник обстрілював з БМП. Не вщухали обстріли й поблизу Опитного, Новотроїцького і Гранітного.