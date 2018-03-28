Війна на Донбасі: прикордонники виявили склад з боєприпасами [ Редактировать ]
Склад з російськими боєприпасами виявили прикордонники в зоні АТО. Вісім пострілів до протитанкових гранатометів - невідомі ховали в зруйнованому будинку в селі Березове.
Знайдені боєприпаси прикордонники передали саперам для знищення.
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