Війна на Донбасі: бойовики атакували позиції збройних сил в районі Павлополя

До подій на сході України. Минулої доби бойовики майже півсотні разів обстріляли позиції українських військових. У 10 випадках армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. Втрат в нашому війську немає.