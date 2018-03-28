Угорські митники вилучили контрабанду на 400 тисяч гривень [ Редактировать ]
На пункті пропуску "Загонь" угорські митники затримали машину, "нашпиговану" цигарками.
Автомобіль мав словацьку реєстрацію, а всередині був обладнаний схованками. Цигарки знайшли біля баку з пальним, у піддоні та бампері машини, під сидіннями автомобіля - загалом 4 з половиною тисячі пачок. Угорські поліцейські оцінили вартість контрабанди в 400 тисяч гривень. Водій стверджує, буцімто про приховані в машині цигарки нічого не знав. Його затримали до з"ясування обставин.
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