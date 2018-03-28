Понад 200 ліфтів можуть цього року припинити роботу в багато-поверхівках Черкас. Термін експлуатації підйомників спливає, а це означає, що їх потрібно капітально ремонтувати. Вісім ліфтів уже відключили. Але лагодити їх ніхто не квапиться. Чи означає це, що протягом року зупиняться і решта з двохсот механізмів - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Пані Галина щодня долає відстань сходами з першого поверху на десятий. Ліфт у будинку не працює вже майже 2 місяці. Каже, раніше раділа, що живе так високо - гарний краєвид з вікна. Та від тієї радості не лишилось і сліду.

"В мене внучка, я вожу її на танці, співи, в басейн, школу забрати - відвести буває по чотири п'ять раз".

Наприкінці січня комунальники повідомили жильців цього будинку, що ліфт тимчасово відключать - у нього вийшов гарантований строк експлуатації. Люди сподівалися, що підйомник запустять через тиждень - другий, та за півтора місяці його так ніхто і не полагодив. Пані Галина вже обірвала телефони у комунальній службі утримання будинків, але на всі запитання у них тільки одна відповідь.

"Немає фінансів …так і говорять …тільки виділяться гроші так і заробить …", - розповідає Галина Пасічніченко, жителька Черкас.

Загалом - ліфти зупинились у восьми багатоповерхівках. Таку команду дала придніпровська служба утримання будинків. На підприємстві «Черкаси-ліфт» пояснюють - термін експлуатації закінчився, але всі підйомники були в прийнятному стані, тож могли працювати й далі.

"Мы заранее их проверили, даже как-то своего рода сделали капитальный ремонт, только мы не говорим, что капитальный ремонт …но их сделали …пока вот это время, пока будет подготовка вся …чтоб они работали безопасно", - розповідає Петро Сорокалєт , Директор КП "Черкасиліфт".

У Служби утримання будинків свої аргументи - мовляв, депутати вчасно не затвердили бюджет міста, тому ремонт затягнувся. І заявляють - директор «Черкасиліфт» не несе ніякої відповідальності за експлуатацію ліфтів.

"Тільки я особисто несу відповідальність за всі ліфти КП придніпровської СУБ а він, як керівник підрядної організації, виконує ремонти і обслуговування наших ліфтів", - розповідає Сергій Гришин, Головний інженер Придніпровської Служби Утримання Будинків.