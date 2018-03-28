За прошедшие сутки на Донбассе боевики так называемых "Л/ДНР" совершили 32 обстрела по позициям ВСУ в 14 населенных пунктах, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

Огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, прочего стрелкового оружия, применялись БМП.

Под обстрел попали Новолуганское, Зайцево, Опытное, Новотроицкое, Лебединское, Старогнатовка, Марьинка, Гнутово, Авдеевка, Талаковка, Павлополь, Водяное, Широкино и Каменка.

"На Луганском направлении с 82-мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцевого", - сообщили в пресс-службе АТО.

Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

"На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинский позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковка, Павлополь и Водяного, а БМП - по нашим укреплениям в Песках", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Как сообщалось, боевики окончательно сорвали "пасхальное" перемирие.