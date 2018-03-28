На Донбассе противник обрушил огневую мощь на 14 городов и поселков [ Редактировать ]
За прошедшие сутки на Донбассе боевики так называемых "Л/ДНР" совершили 32 обстрела по позициям ВСУ в 14 населенных пунктах, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
Огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, прочего стрелкового оружия, применялись БМП.
Под обстрел попали Новолуганское, Зайцево, Опытное, Новотроицкое, Лебединское, Старогнатовка, Марьинка, Гнутово, Авдеевка, Талаковка, Павлополь, Водяное, Широкино и Каменка.
"На Луганском направлении с 82-мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцевого", - сообщили в пресс-службе АТО.
Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.
"На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинский позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковка, Павлополь и Водяного, а БМП - по нашим укреплениям в Песках", - добавили в пресс-центре штаба АТО.
Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Как сообщалось, боевики окончательно сорвали "пасхальное" перемирие.
по теме
Война на Донбассе: обстрелы боевиков возобновились с новой силой
Обстрелы на Донбассе не утихают. Сегодня боевики нарушали перемирие на всех направлениях. С начала суток - 13 провокаций. Из минометов били по Новолуганскому, из гранатометов - по Лебединскому и Гранитному.
Війна на Донбасі: бойовики атакували позиції збройних сил в районі Павлополя
До подій на сході України. Минулої доби бойовики майже півсотні разів обстріляли позиції українських військових. У 10 випадках армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. Втрат в нашому війську немає.
Война на Донбассе: боевики окончательно сорвали "пасхальное" перемирие
Боевики российско-оккупационных войск вновь нарушили режим прекращения огня.
Боевики обстреляли позиции украинской армии
С начала суток, 26 марта, боевики осуществили 20 обстрелов позиций украинских военных.
Війна на Донбасі: контактна група домовилась про "великоднє" перемир'я
Про чергове припинення вогню на Донбасі домовилася тристороння контактна група. Про це повідомляє сайт ОБСЄ.