Трамп продовжив санкції про спецслужб Росії [ Редактировать ]
Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти ФСБ та ГРУ.
Обмеження вперше запровадив президент Барак Обама - за кібератаки під час американських виборів 2016 року. Під санкції - окрім російських розвідувальної та спец-служби - потрапили 4 окремих офіцери ГРУта 3 компанії, які надавали матеріальну підтримку кіберопераціям росіян.
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