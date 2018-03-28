Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти ФСБ та ГРУ.

Обмеження вперше запровадив президент Барак Обама - за кібератаки під час американських виборів 2016 року. Під санкції - окрім російських розвідувальної та спец-служби - потрапили 4 окремих офіцери ГРУта 3 компанії, які надавали матеріальну підтримку кіберопераціям росіян.