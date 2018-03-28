Скандал с Facebook: пользователи подали иск против компании [ Редактировать ]
Три пользователя приложения Facebook Messenger подали в Федеральный суд американского штата Калифорния первый иск против Facebook. Об этом сообщает Reuters.
Социальная сеть нарушила принцип конфиденциальности персональных данных, собирая информацию о телефонных звонках и SMS.
От компании требуют возмещения убытков, однако сумма не указывается.
Отмечается, что иск претендует на статус коллективного от имени всех обманутых пользователей. В Facebook пока не отреагировали на иск.
Напомним, что Цукерберг даст показания в Конгрессе.
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