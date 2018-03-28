В 2018 году ожидается завершение строительства и ремонта на трассе Т-15-08 Калиновка - Снигиревка, начатых в 2017 году. Также будут в этом году идти активные ремонтные работы на трассе Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев и других дорогах области. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

"В феврале 2018 депутаты постоянной комиссии областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций и по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры поддержали предложение облгосадминистрации о выделении 148 миллионов гривен на строительство и проведение ремонтных работ на трассе Т-15-08. Часть работ на этой трассе была выполнена в прошлом году, тогда было потрачено 311 миллионов гривен на фрезерование, резервацию и наложение нижнего слоя. Теперь нужно наложить верхний слой щебеночно-мастичной смесью", - рассказал Алексей Савченко.

Алексей Савченко отметил, что, согласно государственной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования 2018" из бюджета Украины на капитальный, текущий средний ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения Николаевской области утверждено финансирование в размере и 657,29 миллионов гривен .

"Ожидается, что в этом году из государственного бюджета будут профинансированы, в частности, капитальный ремонт дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев общей протяженностью 11,8 километров. Также будет сделан текущий средний ремонт дороги Н-11 Днипро - Николаев (через Кривой Рог) общей протяженностью 30,6 километров. Кроме того, в планах - текущий средний ремонт дороги Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" общей протяженностью 15,6 километров", - рассказал председатель Николаевской ОГА.

Как сообщил глава области, решением сессии Николаевского областного совета от 21.12.2017р. № 25 и распоряжением Николаевской областной государственной администрации от 01.03.2018р. № 56-Р утверждено финансирование в сумме 147,9 миллионов гривен для завершения текущего ремонта Т-15-08 Калиновка - Снигиревка, который был начат в 2017. Выделенные из областного бюджета средства будут направлены на такие виды работ, как устройство верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном, укрепление обочины, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков.