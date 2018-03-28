Жителі російських міст вийшли напередодні на протестні акції - на знак солідарності з родичами загиблих в пожежі в Кемерові.

Тисячі людей зібралися на Пушкінській площі в Москві. Вони приносили свічки, квіти та іграшки. Учасники акції вимагали відставки російського президента та губернатора Кемерова. Вшановуючи пам'ять загиблих, жителі російського Новокузнецька запустили в небо білі повітряні кулі. Нагадаю, офіційні дані, в які рекомендував повірити Путін, досі не змінилися: загиблими вважають 64 людини, серед них - 41 дитина. Затримані керівники кемеровського торгового центру під час допиту припустили, що причиною пожежі міг бути підпал. Сьогодні в Росії оголошено день загальнонаціональної жалоби.