В Москві вшановують пам'ять за загиблими в Кемерові [ Редактировать ]
Жителі російських міст вийшли напередодні на протестні акції - на знак солідарності з родичами загиблих в пожежі в Кемерові.
Тисячі людей зібралися на Пушкінській площі в Москві. Вони приносили свічки, квіти та іграшки. Учасники акції вимагали відставки російського президента та губернатора Кемерова. Вшановуючи пам'ять загиблих, жителі російського Новокузнецька запустили в небо білі повітряні кулі. Нагадаю, офіційні дані, в які рекомендував повірити Путін, досі не змінилися: загиблими вважають 64 людини, серед них - 41 дитина. Затримані керівники кемеровського торгового центру під час допиту припустили, що причиною пожежі міг бути підпал. Сьогодні в Росії оголошено день загальнонаціональної жалоби.
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