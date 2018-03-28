Для тех, кто всегда хочет быть в тренде, предлагаем главные цвета и оттенки будут на пике парикмахерской моды.

1. Голливудский опал

Голливудская блонд-классика по-прежнему в моде, но в этом сезоне она приобретает особое, почти мистическое сияние. Получить модный переливающийся опаловый цвет не так-то просто: он предполагает осветление не менее чем до 10-го тона и микс пастельных радужных оттенков, которые и создают эффект струящихся сияющих прядей.

2. Бежево-золотой и медовый блонд

Это вариант для тех, кто устал от платиново-пепельных блондинок, которые оккупировали подиумы и страницы глянца в 2017 году. Да и волосам стоит дать передышку. Затемнив блонд на пару тонов, вы по-прежнему останетесь на острие стиля, если выберете для него бежево-золотистый или медовый оттенок.

3. Розово-медовый блонд

Еще один цвет - ответ на вездесущие в 2017-м и несколько приевшиеся розовые волосы. Теплые клубничные тона выглядят более естественными и мягкими. К тому же, чтобы поэкспериментировать с ними, не обязательно использовать перманентную краску. Можно начать с оттеночных шампуней или бальзамов, чтобы понять, подойдут ли розово-медовые оттенки вашему образу.

4. Ежевичный

Это один из наиболее горячих трендов сезона. Что, впрочем, неудивительно, если вспомнить, что близкий к нему ультрафиолет назван цветом 2018 года по версии института Pantone. Глубокий и загадочный ежевичный лучше всего играет не в формате моноцвета (так он может выглядеть неестественно и даже скучно), а как элемент одной из техник окрашивания, например омбре.

Если вы готовы к смелым и оригинальным решениям, "ежевику" можно срифмовать с дополнительным ярким цветом на ваш вкус.

5. Карамельное омбре

Глубокие темные оттенки — еще одна фишка этого сезона. Отдельные пряди цвета густой карамели — блестящий способ придать этой глубине немного легкости. При этом неважно, каков основной цвет волос: карамельное омбре хорошо смотрится и на черных, и на русых.

6. Оранжевый

Вот цвет, пришедший на смену модному в 2017-м розовому. Колористы в шутку называют этот тренд эффектом Дональда Трампа. На первый взгляд, идея обзавестись оранжевой шевелюрой кажется пугающей, но ведь не обязательно окрашивать волосы в один тон. Оранжевое омбре или шатуш сохранит более нейтральный (социально приемлемый) оттенок основной массы волос, а яркие пряди придадут образу изюминку.

7. Экстремально-красный

И еще более яркий цвет для самых смелых. В 2018-м на пик моды возвращаются красные оттенки. Причем не в сдержанном формате типа "красное дерево", а в наиболее сочных своих проявлениях.

Как и в случае других ключевых цветов 2018 года, не обязательно краситься в один оттенок. Наиболее стильный вариант - использование красного как элемента одной из популярных техник окрашивания: омбре, шатуша, балаяжа. Что именно выбрать, пусть вам подскажет стилист: яркость требует профессионального подхода.

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