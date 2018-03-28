Народный депутат от БПП, представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко считает необходимым ввести уголовную ответственность за невыполнение правительственного закона "Маски-шоу стоп". Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Depo.ua.

"Почему не работает закон "Маски-шоу стоп"? Потому что, с моей точки зрения, уже накопилась определенная критическая масса информации, которая говорит о том, что действительно прогрессивный закон, от которого мы ждали решения целого ряда глобальных проблем, с которыми ежедневно сталкивается бизнес, но, к сожалению, на сегодняшний момент мы можем говорить, что во многих моментах ситуация далека от того, чтобы считать, что она, как минимум, начала исправляться", - отмечает Денисенко.

По его словам, критической точкой в этом контексте стал обыск, проведенный на прошлой неделе в одном из банков. "В минувшую пятницу в одном из банков, который находится сейчас в управлении Фонда гарантирования вкладов, прошли обыски с масками, которые прямо подпадают под "Маски-шоу стоп" с выламыванием дверей, поломкой многих технических моментов.

Причем представитель Фонда гарантирования вкладов находился на улице, просил впустить его в это помещение, был готов открыть дверь этого помещения, готов был решить вопрос даже без взлома дверей. Но человека не впустили. Затем, согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу, любой человек, который находится в помещении, может попросить адвоката. Было ходатайство относительно того, чтобы привлечь адвокатов - был всего один адвокат на большое многоэтажное помещение. Был отказ в допуске адвоката", - рассказал нардеп.

Он считает, что это свидетельствует о том, что "фактически все силовые органы, начиная от старорежимных, таких как СБУ и МВД, и заканчивая новыми прогрессивными - НАБУ - нарушают закон "Маски-шоу стоп".

"Все плевать хотели на этот закон. Почему они его нарушают? Потому что на самом деле все эти прогрессивные нормы не имеют за собой карательного действия...", - убежден Денисенко.

В связи с этим он предлагает внести соответствующие изменения в законодательство. "Изменения должны заключаться в двух кардинальных вещах. Первое - надо вводить дисциплинарную, а, возможно, уголовную ответственность силовиков за невыполнение закона "Маски-шоу стоп". То есть, если вы не допустили адвоката, то вы должны понести за это, как минимум, дисциплинарную, а я считаю, что уголовную ответственность.

Второй, не менее важный момент, - мы говорили об этом, когда принимали этот закон, - нужно наконец положить конец каруселям, когда однотипные дела открываются одним органом, потом закрываются, потом открываются другим органом. У нас 12 антикоррупционных органов. И надо пройти все эти 12 кругов ада. И все плевать хотели на выполнение закона "Маски-шоу стоп", - возмутился Денисенко.

Он прогнозирует, что соответствующие законодательные изменения вызовут огромное сопротивление со стороны силовых структур, но это "даст возможность бизнесу дышать".

"Мы понимаем, что будет огромное сопротивление силовой системы, но без решения этого вопроса мы не сможем строить бизнес и не сможем остановить миграцию", - резюмировал нардеп.