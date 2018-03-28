"Відродження" вимагає пояснень щодо відмови Пенсійного фонду перераховувати пенсії чорнобильцям [ Редактировать ]
Народні депутати групи "Партія "Відродження" звернулися до прем’єр-міністра України з вимогою пояснити, чому Пенсійний фонд безпідставно відмовляє у перерахунку пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Із відповідним зверненням до голови уряду Володимира Гройсмана звернулися народні депутати групи "Партія "Відродження" Василь Гуляєв, Олег Кулініч, Артем Ільюк, Віктор Остапчук та Валерій Писаренко.
У депутатському зверненні йдеться про те, що, відповідно до ч. 3 ст. 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", пенсія з інвалідності військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, має бути виплачена у розрахунку п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Утім, за словами народного депутата групи "Партія "Відродження" Василя Гуляєва, чимало ліквідаторів-військовослужбовців отримують відмови на свої заяви до підвідомчих управлінь Пенсійного фонду України з приводу перерахунку пенсії.
"Своїми діями Пенсійний фонд України порушує Конституцію України та погіршує умови пенсійного забезпечення ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме тому ми звертаємося до прем’єр-міністра з проханням вжити, у межах його компетенції, заходів щодо недопущення безпідставних відмов у прийнятті відповідних заяв, а також відмов у перерахунку пенсії", – пояснив народний депутат Василь Гуляєв.
Нагадаємо, сьогодні в Україні налічується близько 2 млн чорнобильців, з них понад 100 тисяч – люди з інвалідністю. Задля захисту інтересів усіх постраждалих від аварії на ЧАЕС депутати Партії "Відродження" раніше зареєстрували в парламенті законопроект №6292 щодо відновлення соціального захисту чорнобильців.
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