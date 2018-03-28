Во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" фотограф Евгений, который работал на одной из площадок, спас 30 детей. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Евгений работает фотографом в фирме, которая организовывает квесты для детей. Их площадка была по соседству с кинотеатром, и когда начался пожар, он заметил это одним из первых.

По стечению обстоятельств среди творческого реквизита у Евгения был противогаз. Парень надел его на себя, прежде чем броситься в дымовую завесу.

Ловко вывести детей ему помогло умение проводить квесты - он знал, как собрать всех детей и организованно и быстро их вывести.

Крикнув, чтобы все шли к нему, быстро собрал детей вместе и повел из охваченного огнем зала, а затем вниз, к спасительным выходам.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.

Тем временем власти в Кемерово обвиняют пострадавших в "пиаре на горе", а губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.

Учителю, покинувшему детей во время киносеанса в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, грозит лишение свободы, а арестованный охранник "сдал" виновных.

На фоне происшествия премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.