Трагедия в Кемерово: фотограф чудом спас 30 детей [ Редактировать ]
Во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" фотограф Евгений, который работал на одной из площадок, спас 30 детей. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Евгений работает фотографом в фирме, которая организовывает квесты для детей. Их площадка была по соседству с кинотеатром, и когда начался пожар, он заметил это одним из первых.
По стечению обстоятельств среди творческого реквизита у Евгения был противогаз. Парень надел его на себя, прежде чем броситься в дымовую завесу.
Ловко вывести детей ему помогло умение проводить квесты - он знал, как собрать всех детей и организованно и быстро их вывести.
Крикнув, чтобы все шли к нему, быстро собрал детей вместе и повел из охваченного огнем зала, а затем вниз, к спасительным выходам.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
Тем временем власти в Кемерово обвиняют пострадавших в "пиаре на горе", а губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.
Учителю, покинувшему детей во время киносеанса в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, грозит лишение свободы, а арестованный охранник "сдал" виновных.
На фоне происшествия премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.
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