Паника и полный хаос: появилась переписка из закрытого чата "Зимней Вишни" [ Редактировать ]
В сети появились скриншоты из внутреннего закрытого чата сотрудников ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
Как сообщает телеграм-канал LifeShot, именно в этом чате появились первые сообщения о возгорании, а также первые инструкции о действиях. Из них следует, что сами работники торгового центра были в растерянности и панике.
Напомним, что фотограф чудом спас 30 детей во время пожара в Кемерово.
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