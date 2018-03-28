В сети появились скриншоты из внутреннего закрытого чата сотрудников ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, именно в этом чате появились первые сообщения о возгорании, а также первые инструкции о действиях. Из них следует, что сами работники торгового центра были в растерянности и панике.

Напомним, что фотограф чудом спас 30 детей во время пожара в Кемерово.