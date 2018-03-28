Дональд Трамп продовжив санкції проти спецслужб Росії [ Редактировать ]
Дональд Трамп на рік подовжив санкції проти ФСБ та ГРУ. Обмеження вперше запровадив президент Барак Обама - за кібератаки під час американських виборів 2016 року.
Під санкції, крім російських служб, потрапили 4 окремих офіцери ГРУ та 3 компанії, які надавали матеріальну підтримку кіберопераціям росіян.
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Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти ФСБ та ГРУ.
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