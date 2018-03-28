Трамп готовит масштабные кадровые чистки в Белом доме

Если раньше прийти на работу в Белый дом считалось верхом карьеры - то теперь на освободившиеся кресла и хороших сотрудников найти не так-то просто. Многие просто не хотят оказаться в условиях, когда и их может смести очередная кадровая чистка. Сколько сотрудников планируют уволить и по каким критериям будут выбирать кандидатов на увольнение?