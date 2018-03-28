Как проходило заседание и какие еще обсуждали вопросы?

Заседали сегодня и в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции. Главный вопрос повестки дня - назначение нового руководителя НАПК. Им стал член агентства - Александр Мангул.

Как проходило заседание и какие еще обсуждали вопросы? Узнаем у Богдана Вербицкого.

Ее время вышло. Глава НАПК Наталия Корчак подала в оставку.

"Склала повноваження голови національного агентства з питань запобігання корупції", - говорит Наталия Корчак, экс-глава национального агенства по вопросам предотвращения коррупции.

Кого же назначить на место Корчак - главный вопрос на повестке дня. Уже бывшая глава - сама выдвинула кандидатуру на должность руководителя НАПК.

"Поставити на голосування кандидатуру, члена Національного агентства Олександра Анатолійовича Мангула", - говорит Наталия Корчак.

Кандидатуру поддержали единогласно. Сам Мангул членом агентства стал в январе этого года, заняв одно из мест уволенных Рябошапко и Радецкого. Успел поработать в Минэкономики. А с мая 2015 до февраля 2018 занимал должность главы Мелитопольской райгосадминистрации. При этом новый глава НАПК заявляет, что он политически незаангажирован.

"З Петром Порошенком я не знайомий, не спілкувався. Єдині зустрічі були, коли я працював в міністерстві економіки пан Порошенко був міністром і були спільні заходи", - говорит Александр Мангул, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Сразу после назначения, Александр Мангул обещает встретиться с представителями общественных оргнизаций и обсудить проблемы электронного декларирования. А их, по мнению активистов, хватает.

"Це прийняття нової антикорупційної стратегії повинен запрацювати повноцінно реєстр нових декларацій. І не просто запрацювати, а має бути аудит. З першого квітня в базі буде понад 2 з половиною мільйони декларацій. А перевірено наразі, вибірка, набагато менше", - говорит Виктор Таран, глава общественной организации.

"Це дійсно є проблема. Я хочу проінформувати, що ми десь через місяць наприкинці квітня очікуємо допрацьований про Оон модуль, який нам дозволить протестувати публічну частину півтора мільйона декларацій, поданих за 2016 рік. Паралельно ми вирішуємо питання щодо доступу до реєстрів", - говорит Александр Мангул, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Не обошли стороной и вопрос премий. По словам уже бывшего главы, Натальи Корчак, с 2017 года сотрудникам агентства доплаты в размере 200 процентов должностного оклада уже не начисляли.

"Національне агентство перевіряла Рахункова Палата і не було порушення бюджетного законодавства. Не було порушено процес нарахування премій", - говорит Наталия Корчак, экс-глава Национального Агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На заседании агентства выбрали и заместителя главы НАПК. Им стал Станислав Патюк. Кроме этого, говорили об электронном декларировании общественных актвистов. Новый руководитель НАПК обещал обсудить этот вопрос.