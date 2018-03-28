Получил ручку от общественной организации - задекларируй. Парламент так и не смог отменить скандальные поправки к закону о борьбе с коррупцией, как того требует Евросоюз. Да и времени уже нет, первое апреля - крайний срок подачи деклараций для активистов-антикоррупционеров. Отчитаться о доходах должны все, кто сотрудничал с общественниками - участники тренингов, арендодатели и даже уборщицы. Продолжат наши корреспонденты.

Электронный реестр зависает, выдает ошибку, но все же запускается. Декларации активистов ничем не отличаются от финансовых отчетов госслужащих. Общественники говорят - в первую очередь необходимо установить критерии антикоррупционной деятельности и закрепить их в законе. Ведь пока нет четкого определения - невозможно точно сказать, кто именно должен отчитываться о доходах.

"Иут можна навести ряд тез, по-перше - в законодавстві ніде не прописано, що таке антикоруцпційна діяльність, антикорупційний активіст, відповідно якщо навіть хтось захоче прритягнути мене до віповідальності мене за неподачу електронної декларації через те, що я антикорупційний активіст - в суді всі ці докази просто розібються, тому ще немає законодавчого визначення", - говорит Галина Янченко, глава правления ОО "Антикоррупционный Штаб".

Активисты называют декларирование - местью. Предполагалось, что оно станет способом контроля за доходами чиновников, которые получают деньги из госбюджета. Общественные организации же финансируют международные партнеры, да и отчитываться активистам уже есть перед кем.

"Активисты уже подают несколько видов отчетности в различные правоохранительные органы, активисты проходят независимый аудит, в отличии от того же НАПК,ПУ, СБУ, активисты даже не могут иметь доступа к бюджетным деньгам", - говорит Александр Калитенко, эксперт по анализу политики Transparensy International.

Но отчитываться о доходах будут не только общественники. Декларации должны подать все, кто сотрудничал с гражданскими организациями, получал бесплатные учебные материалы во время тренингов, канцелярские принадлежности, компенсацию за жилье, проезд и питание. В список входят даже поставщики различных услуг, говорится в разъяснениях к закону от НАПК.

Это положение охватывает, в частности, физических лиц, оказывающих услуги, выполняющих работы, поставляющих товары, которые прямо не имеют отношения к предотвращению или противодействию коррупции. Например, услуги по уборке, поставки продуктов питания или канцелярских принадлежностей и т.п.

Первого апреля подать свои декларации о доходах должны и все украинские госслужащие. НАПК просто не сможет проверить такое количество документов. Элементарно - нет ресурсов, ведь автоматическую проверку не запустили, а людей в Нацагентстве не хватает.

"По перше нехватає людського ресурсу, навантаження досить і велика відповідальність досить", - говорит Руслан Радецкий, бывший заместитель главы НАПК.

Фактически точку невозврата уже прошли. Даже если уже после первого апреля парламент все-таки найдет голоса, чтобы отменить е-декларирование для антикоррупционеров, каждому активисту, который не подал отчет в НАПК, грозит штраф до пятидесяти одной тысячи гривен, уже постфактум.