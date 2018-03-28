В облсовете Тернополя депутаты от Радикальной партии призвали помочь фермерам [ Редактировать ]
Возродить сельское хозяйство и обеспечить господдержку фермеров - требуют депутаты Тернопольского облсовета. Такое обращение они приняли сегодня к правительству. Подробности - у наших корреспондентов.
Село Болязубы - недалеко от Тернополя. На хуторе домов немного, но только в одном дворе можно увидеть коров. В семье Терлецких семеро детей. Выживают только за счет скота.
"З худоби ми виживаємо. Молоки збирають, то я вам тако скажу зимою ще так сяк, ну а літом воно падає, не дуже вигідно бо ціни падають, вода майже те саме що молоко, щей дорожче", - говорит Владимир Терлецкий, житель села Болязубы.
Отец большого семейства на пенсии. Живут только за счет продажи молока. Чаще всего покупают соседи. Но прибыль от этого минимальная. А содержание коров - "удовольствие" не из дешевых. Неля Терлецкая говорит - не раз думала продать их. Но женщина надеется, что государство все же обратит внимание на таких, как она.
"Якби булла державна допомога, було б для сім'ї і для всіх людей дуже добре. Я думаю що то було б важливо і дуже. Може б який аппарат купили аби руками не доїла. То дуже важко", - говорит Неля Терлецкая, жительница села Болязубы.
Очередная сессия Тернопольского облсовета. На повестке дня более полусотни вопросов. Начинают депутаты с обращений. Представители Радикальной партии заявляют - без поддержки государства село не возродить.
"У нас знищується село. У нас скоро в селі корови буде що динозавр буде в музей ходити. У нас знищується село, у нас знищується фермерство. Ми пропонуємо звернення, яке дасть змогу відродити тваринництво щоб примусити Кабмін розподіляти кошти такщ щоб підтримати селян", - говорит Игорь Мосийчук, народный депутат, Радикальная партия.
Когда-то Тернопольская область славилась животноводством. Восстановить сельское хозяйство - возможно, уверены радикалы. И предлагают свой план.
"Ми виступаємо за те, щоб була державна підтримка сільського господарства, зокрема, на кожне поголівя худоби це мінімум 5 тисяч гривень. І звичайно закупівельна ціна на молоко має бути не менше пяти з половиною гривень", - говрит Богдан Яциковский, председатель областной организации Радикальной партии.
В этом году на сельское хозяйство предусмотрено чуть больше семи миллиардов гривен. Три из них на животноводство. Планируется также, что фермеры смогут получать бесплатные кредиты на развитие мясо-молочного производства. Вот только скорее всего - деньги разойдутся по крупным хозяйствам, а мелкие предприниматели, как семья Терлецких, их не увидят.
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