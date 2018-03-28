Брэкзит: британцы сомневаются в правильности выборы (видео) [ Редактировать ]
Обратный отсчет. Ровно через год Великобритания должна покинуть Евросоюз. С каким настроением страна собирает чемоданы и уложится ли в срок? Узнавала Ирина Иванова.
Брекзит не зря называют бракоразводным процессом. Он во многом похож на расторжение отношений с разделом имущества, компенсацией за убытки и четким обозначением прав и границ. Такой сценарий поддержали почти 52 процента британцев, пришедших 23 июня 2016 года на референдум о выходе страны из Евросоюза.
Вскоре эйфория сменилась тревогой. Резко упал курс фунта, посыпались фондовые индексы. Главный идеолог брекзита - оппозиционер Найджел Фарадж - внезапно ретировался, а сторонник союза с ЕС - премьер Дэвид Кемерон - объявил об отставке. Но власть поддержала решение народа.
В марте прошлого года закон о брекзите был принят парламентом. И королева, через 44 года после присоединения Великобритании к Европейскому экономическому сотрудничеству, подписала документ о выходе станы из ЕС.
Хотя сами избиратели сегодня уже не так уверены в своем выборе.
"Я голосовал за выход из ЕС. Но весь последний год думаю: может, я ошибся? Может, всем, кто совершил эту ошибку, необходимо дать второй шанс?", - говорит Робин Платтен, бизнесмен.
"Ничего, продержимся. Мы свое слово уже сказали. Решение принято, поэтому нужно продолжать курс, а не думать о том, что могло случиться, если бы", - говорит Кетрин Фабиан, студентка.
Процесс застопорился в самом начале. Стороны никак не могли уладить финансовый вопрос.
"Представьте, что вы сидите в баре, заказываете 28 бутылок пива. И вдруг один из вас уходит, не заплатив. Это неприемлемо, они должны заплатить", - говорит Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии.
Совместными усилиями вышли на сумму в пределах 40 миллиардов фунтов стерлингов. Также договорились о том, что права граждан ЕС, проживающих в Британии, и британцев - на территории союза, не пострадают. Открытым остается вопрос о границе между Северной Ирландией и Ирландией.
Процесс развода затянулся до неприличия. Учитывая все сложности, еще на прошлой неделе стороны договорились, что после формального выхода в конце мая 2019, Британия еще два года будет оформлять брекзит, сохраняя все права члена ЕС, кроме права голоса.
Договоренность о переходном периоде Лондон и Брюссель должны закрепить письменно - в конце этого года.
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