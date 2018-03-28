ЧП национального масштаба. Дональд Трамп продлил режим чрезвычайной ситуации в стране - в связи с угрозой кибератак. Насколько велика опасность? Кого и почему боятся в Белом доме? Все ответы у Дмитрия Анопченко.

Указ президента Трампа опубликовал Белый дом. Короткий текст: "продлить режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности еще на год, до первого апреля 2019". И пояснение, мол, "злонамеренная киберактивность продолжает нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и - экономике Соединенных штатов".

Что за угроза? И неужели она настолько велика, что необходим режим "чрезвычайной ситуации в стране"? Эксперты говорят - все действительно очень серьезно.

В какой-то момент США, при всей их мощи, осознали, что не просто уязвимы для кибератак; выяснилось, что их компьютерные сети, что гражданские, к примеру, на объектах энергетики, что правительственные, - открытая дверь для хакеров. Иран украл секреты в области торговли и технологий, КНДР - похитила план ликвидации Ким Чен Ына, русские хакеры атаковали компьютеры демократов и по сути пытались вмешаться в выборы, в конце-концов у самого Агентства национальной безопасности кибероружие похитили - расследование уже год идет, но виновных до сих пор не нашли. И это только то, о чем узнала пресса.ЧП было столько, что без режима чрезвычайной ситуации не справиться.

Более того, угроза и сейчас сохраняется - уверен Майк Помпео, бывший глава ЦРУ, который теперь возглавит Госдеп США. По его словам, Москва и дальше продолжит вмешиваться в голосование и может сделать это уже в ноябре - когда страна будет конгрессменов переизбирать. Поскольку русские хакеры получили доступ к программному обеспечению для избиркомов, а заменить его штаты не успевают.

В списке угроз еще и Китай, в Вашингтоне убеждены, что там за хакерами стоит правительство, Северная Корея - оттуда постоянно банковскую систему США атакуют, и - Иран. А свежий скандал с "Кембридж аналитикой" показал, насколько не защищены личные данные и каковы масштабы манипуляций общественным мнением. Все это Белый дом и счел основанием еще на год продлить "режим ЧП"в стране. И собирается выделить порядка 15 миллиардов долларов в бюджете будущего года - чтобы обнаруженные "кибер-дыры"залатать.