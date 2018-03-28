До 2021 года обещают осветить каждый населенный пункт

Решить проблему уличного освещения планируют в Харьковской области. В регионе стартовала программа "Энергия света". До 2021 года обещают осветить каждый населенный пункт.

В области собрали все пожелания граждан - определили наиболее темные участки. С них и начнут. Будут ремонтировать старые столбы и лампы, а также ставить новые легкие металлические конструкции, на которые зимой не налипает снег.

В общей сложности за четыре года планируют осветить почти 1800 населенных пунктов. Первым станет поселок Коломак - там обещают закончить все работы до конца мая.

"Первый этап предусмотрено проведение работ в 130 населенных пунктах Харьковской области, в которых проживают более 200 тысяч населения. Будет установлено предварительно более 2000 ламп на 306 улиц поселков и городов Харьковской области", - говорит Андрей Парамонов, начальник управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА.

"Велика кількість людей до мене звертається з проблемою щодо освітлення вулиць. Вже заплановано декілька об'єктів і декілька районів. Будемо вирішувати цю проблему зосереджуючись на освітленні дорог із пішоходними зонами в районах житлових, і освітлювати соціальну інфраструктуру. А також будемо освітлювати майданчики, і ті зони, в яких люди проводять час. Підійдемо, як завжди, комплексно, і швидко. Не будемо розтягувати. Енергія світла нарешті дійде до кожного району Харківської області", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.