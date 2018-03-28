В МИД Украины выдвинули России обвинения [ Редактировать ]
Источник: AFP
Суд над незаконно удерживаемым в России украинским журналистом Романом Сущенко является предвзятым.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В частности о предвзятости свидетельствует тот факт, что решение суда о продлении содержания под стражей Сущенко на шесть месяцев стало известным еще до начала судебного рассмотрения дела по существу и изучения доказательств стороны защиты.
"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно удерживаются на территории России с политически мотивированными обвинениями", - добавили в МИД.
Напомним, Сущенко продлили арест.
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