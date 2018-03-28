Украина - НАТО: Порошенко подписал указ о сотрудничестве [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год". Она должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО.
Об этом в среду, 27 марта сообщает пресс-служба президента.
Также она должна обеспечить выполнение решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.
Годовая национальная программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которых планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет практические меры в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.
Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии РФ, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к приобретению членства в НАТО.
Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.
Напомним, Порошенко подписал закон о реформе в сфере парковки.
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